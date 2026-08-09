Запуск Червоноградської ЦЗФ під загрозою: нардеп розкрив деталі конфлікту

За його словами, питання запуску підприємства зараз фактично залежить від судового процесу та призначення арбітражного керуючого. Наступне засідання очікується 19 серпня.

"Я думаю, що Міністерство енергетики має активно включитися, консолідувати десь всіх державних кредиторів і вирішити питання з незалежним арбітражем, з незалежною людиною, яка буде працювати на користь держави", - заявив Бондар.

Депутат наголосив, що серед кредиторів підприємства є як державні, так і приватні структури, між якими триває конфлікт щодо кандидатури керуючого санацією.

Він запевнив, що без вирішення питання управління неможливо перейти до повноцінного запуску фабрики.

"Тому питання з Червоноградською фабрикою обов’язково треба вирішити", - підкреслив він.

