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Запуск Червоноградской ЦОФ под угрозой: нардеп раскрыл детали конфликта

11:19 09.08.2026 Вс
2 мин
Дальнейшее будущее фабрики оказалось под угрозой
aimg Сергей Новиков
Михаил Бондар (фото: facebook.com myhajlo.bondar)

Министерство энергетики должно активнее вмешаться в ситуацию вокруг Червоноградской обогатительной фабрики и консолидировать позицию государственных кредиторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондар.

По его словам, вопрос запуска предприятия сейчас фактически зависит от судебного процесса и назначения арбитражного управляющего. Следующее заседание ожидается 19 августа.

"Я думаю, что Министерство энергетики должно активно включиться, консолидировать где-то всех государственных кредиторов и решить вопрос с независимым арбитражем, с независимым человеком, который будет работать в пользу государства", - заявил Бондарь.

Депутат подчеркнул, что среди кредиторов предприятия есть как государственные, так и частные структуры, между которыми продолжается конфликт по поводу кандидатуры управляющего санацией.

Он заверил, что без решения вопроса управления невозможно перейти к полноценному запуску фабрики.

"Поэтому вопрос с Червоноградской фабрикой обязательно нужно решить", - подчеркнул он.

Ситуация на ЦОФ "Красноградская"

Напомним, ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ обострилась на фоне длительной процедуры санации ПАО "Львовская угольная компания", проблем с управлением предприятием, долгов по зарплатам и фактической остановке производственных процессов.

Как сообщалось, РБК-Украина в отдельном метариале писало подробнее о том, что ситуация на ЦОФ "Червоноградская" требует внимания, ведь от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.

До этого народный депутат Михаил Бондар отмечал, что без возобновления эффективного государственного управления и стабилизации работы предприятиявозрастают риски для подготовки к отопительному сезону и энергетической безопасности Украины.

Ранее депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб также заявила, что ситуация вокруг Червоноградской обогатительной фабрики нуждается в немедленном вмешательстве Министерства энергетики.

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