Запуск 10 ракет Patriot проти балістики над Києвом коштував 30 млн доларів, - Зеленський

Атака балістики РФ на Київ

Над Києвом збили шість балістичних ракет "Іскандер-М" вночі 12 лютого. Внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені. Пошкодження фіксувались у кількох районах. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих - 9-річна дитина.

Загалом у ніч на 12 лютого Росія запустила по Україні 123 дрони та сім балістичних ракет. Ворожі цілі збивали за допомогою авіації. Окрім Києва, окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. Дрони загарбники запускали одразу з п'яти напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.