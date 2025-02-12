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Запуск 10 ракет Patriot проти балістики над Києвом коштував 30 млн доларів, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для відбиття шести ракет РФ під час атаки на Київ Україна використала десять ракет Patriot. Це коштувало 30 млн доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський перед зустріччю з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні по шести балістичних ракетах випущені 10 ракет із Patriot. Це 30 млн доларів", - наголосив Зеленський.

Атака балістики РФ на Київ

Над Києвом збили шість балістичних ракет "Іскандер-М" вночі 12 лютого. Внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені. Пошкодження фіксувались у кількох районах. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Серед постраждалих - 9-річна дитина.

Загалом у ніч на 12 лютого Росія запустила по Україні 123 дрони та сім балістичних ракет. Ворожі цілі збивали за допомогою авіації. Окрім Києва, окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. Дрони загарбники запускали одразу з п'яти напрямків.

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