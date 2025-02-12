Запуск 10 ракет Patriot против баллистики над Киевом стоил 30 млн долларов, - Зеленский

Атака баллистики РФ на Киев

Над Киевом сбили шесть баллистических ракет "Искандер-М" ночью 12 февраля. В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые. Повреждения фиксировались в нескольких районах. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших - 9-летний ребенок.

Всего в ночь на 12 февраля Россия запустила по Украине 123 дрона и семь баллистических ракет. Вражеские цели сбивали с помощью авиации. Кроме Киева, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Дроны захватчики запускали сразу с пяти направлений.

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