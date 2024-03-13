Запровадження екологічного податку ЄС призведе до мільярдної дірки у бюджеті України, - Каленков

"Ми розуміємо, що нам жити в Європі, за європейськими правилами та законами. І ми готові, і потихеньку впроваджуємо процеси екологізації та декарбонізації виробництва. Але це вимагає величезних інвестицій. Ці інвестиції європейські виробники стали отримували як кредити на абсолютно пільгових підставах, як гранти. Йдеться про мільярди євро, які давали навіть не як кредити, а просто як подарунок - щоби компанії могли модернізуватися. На жаль, зараз ми не знаємо, як з цим справлятиметься Україна, - пояснив експерт.

Він уточнив: зараз ризики інвестицій в Україну надто високі, тож говорити про модернізацію виробництва можна буде лише після нашої перемоги. Тому правильним рішенням у цих умовах будуть переговори з ЄС про відстрочку впровадження СВАМ для України - оскільки ніхто не береться прогнозувати, скільки триватиме війна, а податок почне працювати вже 2026 року.

"Правильним рішенням, напевно, було б нашому уряду розмовляти з Єврокомісією про те, щоб до України як країни, яка зараз стоїть на порозі Євросоюзу, застосовувалися особливі правила. Війна призвела до того, що інвестувати в Україну практично зараз неможливо. Наші європейські колеги мають розуміти: запровадження СВАМ для України на загальних підставах принесе дірки у бюджетах у десятки мільярдів гривень. В умовах, коли наші партнери допомагають нам латати ці дірки у бюджеті, це абсолютно непродуктивно. Тому ми повинні домовитися про якийсь статус України, який дозволить уникнути нам цих втрат і валютної виручки, і надходжень", - підкреслив Каленков.