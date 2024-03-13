Введение экологического налога ЕС приведет к миллиардной дыре в бюджете Украины, - Каленков

"Мы понимаем, что нам жить в Европе, по европейским правилам и законам. И мы готовы и потихоньку внедряем процессы экологизации и декарбонизации производства. Но это требует огромных инвестиций. Эти инвестиции европейские производители стали получали как кредиты на абсолютно льготных основаниях, как гранты". "Речь идет о миллиардах евро, которые давали даже не как кредиты, а просто как подарок - чтобы компании могли модернизироваться. К сожалению, сейчас мы не знаем, как с этим справиться Украина", - пояснил эксперт.

Он уточнил: сейчас риски инвестиций в Украину слишком высоки, так что говорить о модернизации производства можно будет только после нашей победы. Поэтому правильным решением в этих условиях будут переговоры с ЕС об отсрочке внедрения СВАМ для Украины - поскольку никто не берется прогнозировать, сколько будет длиться война, а налог заработает уже в 2026 году.

"Правильным решением, наверное, было бы нашему правительству разговаривать с Еврокомиссией о том, чтобы в Украину как страну, которая сейчас стоит на пороге Евросоюза, применялись особые правила. Война привела к тому, что инвестировать в Украину практически сейчас невозможно. Наши европейские коллеги должны понимать: введение СВАМ для Украины на общих основаниях принесет дыры в бюджетах в десятки миллиардов гривен. В условиях, когда наши партнеры помогают нам латать эти дыры в бюджете, это абсолютно непродуктивно, поэтому мы должны договориться о каком-то статусе Украины, который позволит избежать нам эти потери и валютной выручки, и поступлений", - подчеркнул Каленков.