Запровадять вже цього року. Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

Штучний інтелект

Він зазначив, що одне з завдань команди цього року - тотальна інтеграція штучного інтелекту. В "Дії" уже працює AI-чатбот "Наталка", який допомагає оптимізувати комунікацію з потенційними партнерами, що хочуть інтегрувати сервіси "Дії".

Як пояснив Федоров, чат-бот бере на себе всі базові запити щодо інтеграції, допомагає обрати відповідний сценарій. Після цього комунікація переходить до реальної людини. "Наталка" працює три місяці, за цей час чат-бот обробив понад 1 400 запитів.

За словами віце-прем'єра, зараз досліджують можливість використання АІ-помічника в "Дії", щоб українці могли звернутися до нього, якщо виникають певні проблеми під час взаємодії з державою.

"Як це може працювати? Потрібно просто потрусити телефон і дати свій фідбек. По суті, це інструмент прямої демократії в "Дії" з використанням штучного інтелекту, завдяки якому, наприклад, президент чи міністр, матиме прямий зв’язок з громадянами", - пояснив Федоров.

Інші сервіси

Послуги для водіїв. Як зазначив Федоров, "Дія" з Міністерством внутрішніх справ планують "революцію" в послугах для водіїв і цифровій реформі сервісних центрів. Зараз у "Дії" доступні найактуальніші сервіси - від шерингу авто до сплати штрафів.

Цього року планують цифровізувати 90% послуг для водіїв: розширити можливості перереєстрації авто, додати можливість змінити техпаспорт; внести зміни щодо зберігання номерних знаків, зареєструвати авто після розмитнення тощо.

еКонсул. Федоров повідомив, що разом з МЗС йде робота над цифровізацією консульських послуг для українців за кордоном.

"Наприклад, у "Дії" зможете замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків. Потім одразу ж одержати документи за місцем перебування, а не їхати по них в Україну", - пояснив міністр.

еНотаріат. Йде робота над електронною системою, яка інтегрує всі нотаріальні процеси в єдину цифрову платформу. Ще один пілотний проєкт - нотаріальні послуги по відеозв’язку з нотаріусом у "Дії". Після цього планують розширити перелік послуг, зокрема, додати шлюбний договір, договори дарування, купівлі-продажу тощо.

Дія.Картка. Минулого року у застосунку "Дія" запустили "Дія.Картку" для отримання виплат від держави. Поки на неї зараховують виплати за двома послугами "єКнига" та ветеранський спорт. Але у планах перевести виплати "єПідтримки" на "Дія.Картку", зокрема, з тими, що були у 2021-2023 роках. А також із часом на "Дія.Картці" буде більше державних виплат.

Зміна прізвища. У "Дії" хочуть реалізувати комплексну послугу переоформлення документів при зміні прізвища.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю. На першому етапі планують запустити послугу отримання свідоцтва про смерть, держреєстрації смерті, передачі даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.