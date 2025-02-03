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У "Дії" можна буде отримати направлення до лікаря, рецепти на ліки і не тільки

Понеділок 03 лютого 2025 19:58
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У "Дії" можна буде отримати направлення до лікаря, рецепти на ліки і не тільки Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть отримувати додаткові послуги у застосунку "Дія". Там з'являться електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в "Дії", щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - написав Федоров.

У "Дії" надходитимуть сповіщення про:

  • номери рецепта та код погашення;
  • код направлення до лікарів;
  • запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування.

"Над сервісом працюватимемо спільно з МОЗ, а щойно запустимо медичні пуші - повідомлю в каналі. Стежте, щоб не пропустити", - зауважив він.

Раніше ми писали про те, що у "Дії" відновили доступ до ще одного сервісу. Батьки новонароджених знову можуть оформити всі необхідні документи через комплексну послугу "єМалятко". Тепер більше не потрібно витрачати час на черги та паперову бюрократію - усе доступно онлайн.

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