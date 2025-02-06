Інтеграція ШІ, еКонсул і сервіси для водіїв. Які нові послуги будуть доступні в Дії

Про те, які новації в застосунку та на порталі Дія запровадять у 2025 році та як ними користуватися, – у колонці віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна.

Ми презентували Дію 6 лютого 2020 року. Тоді це був застосунок усього з двома документами – водійським посвідченням та техпаспортом. Зараз Дії вже 5 років. І сьогодні Дія – це 22 млн українців, 28 документів, понад 40 сервісів у застосунку і більш ніж 130 послуг на порталі.

Дія змінила уявлення людей, якою має бути взаємодія громадян з державою. Кілька кліків замість черг, сканкопій і поїздок до держустанов. У Дії вже доступні найбільш актуальні й затребувані сервіси. Наша команда постійно їх удосконалює, щоб ви могли отримувати послуги ще простіше та швидше. Паралельно працюємо над запуском нових сервісів, які значно спростять життя.

Далі – детальніше розповім про послуги, які зараз на різних етапах роботи нашої команди і які в майбутньому плануємо запускати в застосунку та на порталі Дія.

Інтеграція ШІ

Тотальна інтеграція штучного інтелекту в усі проєкти – одне із завдань нашої команди на цей рік. І Дія не виняток. Зараз нам потрібно думати, як стати найшвидшою і найзручнішою країною у світі, порівнювати себе з топовими державами та бізнесами. І штучний інтелект допоможе нам досягти цих цілей.

Один із кейсів, про який уже можу розказати, – AI-чатбот Наталка. Він оптимізував комунікацію з потенційними партнерами, що хочуть інтегрувати сервіси Дії. Завдяки штучному інтелекту чатбот Наталка бере на себе всі базові запити щодо інтеграції Дії, допомагає обрати відповідний сценарій інтеграції. А коли партнер уже визначається зі сценарієм інтеграції – комунікацію підхоплює реальна людина. Це один із реальних кейсів використання ШІ в Мінцифрі. ШІ-чатбот Наталка працює три місяці, за цей час обробив більш ніж 1 400 запитів на чат.

Також досліджуємо можливості використання АІ-помічника в Дії. Наприклад, щоб українці могли звернутися до нього, якщо виникають певні проблеми під час взаємодії з державою. Як це може працювати? Потрібно просто потрусити телефон і дати свій фідбек. По суті, це інструмент прямої демократії в Дії з використанням штучного інтелекту, завдяки якому, наприклад, президент чи міністр, матиме прямий зв’язок з громадянами.

Сервіси для водіїв

Маємо амбітні плани в роботі з Міністерством внутрішніх справ. Це буде справжня революція в послугах для водіїв і цифрова реформа ГСЦ. У Дії вже доступні найактуальніші сервіси – від шерингу авто до сплати штрафів. Також плануємо цифровізувати 90% послуг для водіїв протягом цього року. Зокрема, розширити можливості перереєстрації авто; додати можливість змінити техпаспорт; внести зміни щодо зберігання номерних знаків; зареєструвати авто після розмитнення тощо.

еКонсул

Зараз близько 7,9 млн українців перебувають за кордоном, і наша мета – спростити їхню взаємодію з державою. Тож разом з МЗС працюємо над цифровізацією консульських послуг, щоб українці могли користуватися найпотрібнішими державними сервісами в Дії. Наприклад, у Дії зможете замовити закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків. Потім одразу ж одержати документи за місцем перебування, а не їхати по них в Україну. Або ж матимете змогу в кілька кліків скористатися комплексною послугою з реєстрації народження дитини за кордоном. Тож піклуємося про те, щоб наші люди за кордоном не втрачали зв’язку з рідною країною і користувалися українським сервісом.

еНотаріат

Разом з Мін’юстом та Нотаріальною палатою працюємо над цифровізацією нотаріату. У роботі – електронна система, яка інтегрує всі нотаріальні процеси в єдину цифрову платформу. еНотаріат пришвидшить і спростить нотаріальні процедури, що дасть змогу українцям і нотаріусам взаємодіяти більш ефективно та зручно.

Понад 200 нотаріусів протестували оновлений Реєстр довіреностей та Електронний реєстр нотаріальних дій. Пілотний проєкт, над яким працюємо, – нотаріальні послуги по відеозв’язку з нотаріусом у Дії. А після цього плануємо розширити перелік послуг, зокрема, додати шлюбний договір, договори дарування, купівлі-продажу тощо.

Розвиток Дія.Картки

Минулого року ми запустили Дія.Картку в Дії. Щоб ви не відкривали окремих карток для виплат від держави, а користувалися однією. Це зручно як для банків, так і для партнерів. На Дія.Картку вже отримують виплати за двома послугами — єКнига та Ветеранський спорт. У планах – перевести виплати єПідтримки на Дія.Картку, зокрема, з тими, що були у 2021–2023 роках. А також із часом на Дія.Картці буде більше державних виплат.

Зміна прізвища

Ще один сервіс, який хочемо реалізувати, – комплексна послуга переоформлення документів при зміні прізвища. Зазвичай після одруження, розлучення чи зміни прізвища за інших обставин необхідно переоформити купу документів, у яких зазначені ваші персональні дані. Зокрема, ID-картку, закордонний паспорт, посвідчення водія тощо. Для цього необхідно звернутися в різні держустанови – від ЦНАП до сервісного центру МВС, а весь процес триває близько 1–2 місяців. Ми працюємо над тим, щоб ви могли переоформити документи в кілька кліків у Дії й не витрачали часу на подання заяви в різних держустановах.

Цифровізація послуг, пов’язаних зі смертю

Сервіси, пов’язані зі смертю рідних, – важливе оновлення в Дії, над яким ми працюватимемо найближчими роками. Це складний у реалізації комплексний сервіс, але необхідний українцям. Адже втрачаючи рідних, точно не хочеться проводити час у чергах, займатися оформленням документів чи іншими бюрократичними процесами. Тож наша команда працює над комплексом послуг, пов’язаних зі смертю, який прибере походи по держорганах у найскладніші моменти життя. На першому етапі плануємо реалізувати такі сервіси: отримання лікарського свідоцтва про смерть; державна реєстрація смерті; передання даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання.

За 5 років кожен зміг переконатися, що Дія – це не просто послуги в кілька кліків. Це про зручну взаємодію з державою, зручність та економію часу. А ще це мінус взаємодія із чиновниками й викорінення корупції: від шоколадки за довідку до більш масштабних хабарів. За чотири роки антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить 66 млрд грн. І це результат роботи 25% онлайн-послуг у Дії, реальний ефект значно більший. Тож ми продовжуємо запускати зручні й швидкі послуги та цифровізувати кожну сферу життя держави.