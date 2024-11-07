Запросив Орбан. Зеленський вперше з візитом в Угорщині за час великої війни

Зазначимо, що його візит до Будапешта відбувається на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, його країна наразі головує в Раді ЄС.

Під час церемонії прибуття український президент не став спілкуватися з журналістами. Він зазначив, що коментарі для преси будуть після зустрічей.

Тим часом ЗМІ публікують кадри зустрічі Зеленського і Орбана на полях саміту.

Фото: зустріч Зеленського і Орбана під час церемонії прибуття на саміт Європейської політичної спільноти (Getty Images)

Саміти в Угорщині