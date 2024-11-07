Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.
В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч.
Фото: встреча Зеленского и Орбана во время церемонии прибытия на саммит Европейского политического сообщества (Getty Images)
Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште произойдут два события. Сначала - саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем примет участие более 40 лидеров почти всех европейских государств.
Они обсудят вызовы безопасности Европы, включая агрессивную войну России против Украины и текущую эскалацию на Ближнем Востоке, нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономической безопасностью и связью в сферах энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.
После чего 27 лидеров ЕС соберутся на неформальный саммит, в ходе которого будет выработан "Новый европейский договор о конкурентоспособности".
Особенность саммита в том, что он пройдет сразу после неожиданно убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ведь это событие может иметьпоследствия для всего европейского континента.
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