Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.

В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч.

Фото: встреча Зеленского и Орбана во время церемонии прибытия на саммит Европейского политического сообщества (Getty Images)

Саммиты в Венгрии