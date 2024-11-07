RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.

В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч.

Фото: встреча Зеленского и Орбана во время церемонии прибытия на саммит Европейского политического сообщества (Getty Images)

 

Саммиты в Венгрии

Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште произойдут два события. Сначала - саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем примет участие более 40 лидеров почти всех европейских государств.

Они обсудят вызовы безопасности Европы, включая агрессивную войну России против Украины и текущую эскалацию на Ближнем Востоке, нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономической безопасностью и связью в сферах энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.

После чего 27 лидеров ЕС соберутся на неформальный саммит, в ходе которого будет выработан "Новый европейский договор о конкурентоспособности".

Особенность саммита в том, что он пройдет сразу после неожиданно убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ведь это событие может иметьпоследствия для всего европейского континента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВенгрияБудапештПрезидент