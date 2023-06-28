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Запросити Україну до НАТО: Рада звернулася до учасників саміту у Вільнюсі

Фото: Рада звернулася до учасників саміту НАТО у Вільнюсі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила звернення до учасників саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Вільнюсі 11 липня 2023 року. Документ підтримали 279 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його інформацією, у звернені Верховна рада закликає учасників саміту НАТО у Вільнюсі:

  • - відзначити суттєву військово-політичну допомогу українському народу;
  • - відзначити суттєві успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів України зі стандартами НАТО;
  • - взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України до НАТО;
  • - визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО.

Саміт НАТО

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що на даний момент жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі.

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