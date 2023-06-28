Запросити Україну до НАТО: Рада звернулася до учасників саміту у Вільнюсі

За його інформацією, у звернені Верховна рада закликає учасників саміту НАТО у Вільнюсі:

- відзначити суттєву військово-політичну допомогу українському народу;

- відзначити суттєві успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів України зі стандартами НАТО;

- взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України до НАТО;

- визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО.

Саміт НАТО

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю РБК-Україна сказала, що на даний момент жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі.