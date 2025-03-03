Не запросити країни Балтії на переговори в Лондоні було помилкою, - глава МЗС Литви

"Зараз є видимі європейські зусилля, спрямовані на формування цього столу і порядку денного майбутніх мирних переговорів. Таке представництво можливе за умови, що всі країни будуть за столом переговорів, або на регіональному рівні, або в групах чи блоках", - зазначив Будрис.

За його словами, одним із форматів можуть стати переговори за участі країн Північної Європи та Балтії. Він нагадав, що на перших зустрічах Веймар+ прем’єр-міністр Данії представляв ці країни, і така модель була позитивно оцінена.

"Чому Данія? Ми неодноразово наголошували на цьому. Тому що Данія цього року головує у Північно-Балтійській вісімці, також головуватиме в Європейському Союзі протягом наступних шести місяців і є непостійним членом Ради Безпеки ООН. Тому це природна роль, яку ми беремо на себе", - пояснив Будрис.

Міністр закордонних справ Литви також наголосив на необхідності залучення країн Балтії до переговорного процесу.

"Коли коло розширюється, коли цього разу була присутня не лише Данія, але й інші північні країни, було б помилкою не запросити країни Балтії. Ми чітко дали це зрозуміти", - підкреслив він.

Саміт по Україні в Лондоні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організував саміт щодо України, який пройшов у неділю, 2 березня. Зустріч європейських лідерів покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.