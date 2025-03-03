Не запросити країни Балтії на переговори в Лондоні було помилкою, - глава МЗС Литви

Незапрошення країн Балтії на зустріч лідерів держав у Лондоні на вихідних було помилкою. Однак для Литви найважливіше - це впевненість, що цього вдасться уникнути в майбутньому.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, пише LRT.
"Зараз є видимі європейські зусилля, спрямовані на формування цього столу і порядку денного майбутніх мирних переговорів. Таке представництво можливе за умови, що всі країни будуть за столом переговорів, або на регіональному рівні, або в групах чи блоках", - зазначив Будрис.
За його словами, одним із форматів можуть стати переговори за участі країн Північної Європи та Балтії. Він нагадав, що на перших зустрічах Веймар+ прем’єр-міністр Данії представляв ці країни, і така модель була позитивно оцінена.
"Чому Данія? Ми неодноразово наголошували на цьому. Тому що Данія цього року головує у Північно-Балтійській вісімці, також головуватиме в Європейському Союзі протягом наступних шести місяців і є непостійним членом Ради Безпеки ООН. Тому це природна роль, яку ми беремо на себе", - пояснив Будрис.
Міністр закордонних справ Литви також наголосив на необхідності залучення країн Балтії до переговорного процесу.
"Коли коло розширюється, коли цього разу була присутня не лише Данія, але й інші північні країни, було б помилкою не запросити країни Балтії. Ми чітко дали це зрозуміти", - підкреслив він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер організував саміт щодо України, який пройшов у неділю, 2 березня. Зустріч європейських лідерів покликана продемонструвати спільну і тверду підтримку України.
Однак згодом ЗМІ писали про те, що країни Балтії "дуже незадоволені" тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України. Латвія, Литва та Естонія були виключені.
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