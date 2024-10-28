Запрошення України в НАТО захистить її від імперських амбіцій Росії, - Зеленський

Під час виступу Зеленський закликав приєднатися до оснащення українських бригад та збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні. Зокрема, у виробництво ракет великої дальності, безпілотників і систем РЕБ.

"Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими-ізгої, як-от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з ЄС у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз", - сказав Зеленський.

Президент наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північноатлантичного Альянсу.

"Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України", - заявив президент.

Він зауважив, що усі озвучені пункти є частиною плану перемоги України.. Президент закликав підтримати його і втілити всі його пункти та допомогти в роботі з тими партнерами, які поки що налаштовані скептично.

Вступ України до НАТО

Україна очікувала отримати запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні, але цього не сталося. У НАТО зазначають, що "двері відчинені" для України, проте членство можливе лише після завершення війни.

Президент Зеленський повідомив про консенсус більшості країн НАТО щодо запрошення, але зазначив, що Німеччина поки що стримана, ймовірно, через позицію США.