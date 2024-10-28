Приглашение Украины в НАТО защитит ее от имперских амбиций России, - Зеленский

В ходе выступления Зеленский призвал присоединиться к оснащению украинских бригад и увеличить инвестиции в производство оружия в Украине. В частности, в производство ракет большой дальности, беспилотников и систем РЭБ.

"Мы видим, что Путин наращивает производство оружия, а режимы-изгои, например Пхеньян, помогают ему с этим. В следующем году, насколько мы понимаем, Путин намерен сравниться с ЕС в производстве боеприпасов. Мы можем предотвратить это только сейчас", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что для Украины важно получить приглашение присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Когда Украина получит приглашение в НАТО, это станет непреодолимой защитной стеной от имперских амбиций России. Россия должна прекратить свое агрессивное поведение, и это начинается с отказа от своих амбиций по отношению к Украине", - заявил президент.

Он отметил, что все озвученные пункты являются частью плана победы Украины. Президент призвал поддержать его и воплотить все его пункты и помочь в работе с теми партнерами, которые пока настроены скептически.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидала получить приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, но этого не произошло. В НАТО отмечают, что "дверь открыта" для Украины, однако членство возможно только после завершения войны.

Президент Зеленский сообщил о консенсусе большинства стран НАТО по приглашению, но отметил, что Германия пока сдержана, вероятно, из-за позиции США.