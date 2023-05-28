Запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни, - ОП

“Так, я вважаю, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення цієї війни”, - сказав Єрмак.

Єрмак також заявив, що вступ до НАТО - це не лише бажання України, а “абсолютно така реальність, яку потребує сучасний світ, сучасна Європа”. Оскільки попередня безпекова система в Європі “не працює”.

“Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити”.

Керівник ОП також зазначив, що головною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

“Ми потребуємо гарантій безпеки на шляху до нашого членства в НАТО. Тому що головною гарантією є членство в НАТО. НАТО сьогодні є найсильнішим альянсом у світі. Це визнають усі. І я певен, що так буде”, - додав він.

Гарантії безпеки для України

Звернімо увагу, що Україна бажає отримати від НАТО не тільки політичне рішення про вступ, але й гарантії безпеки.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підкреслювала, що в наш час надзвичайно важливо, щоб Україна мала гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які не можуть бути жодним чином заміненими членством.

Проте, оскільки НАТО досі не надало жодних гарантій безпеки для України, окремі країни вирішили самостійно запропонувати допомогу. Зараз країни Заходу обговорюють питання щодо гарантій безпеки для Києва. Серед них зокрема Франція та США.

В МЗС Франції наголосили, що країна готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

За словами західних чиновників, така угода між Україною та її союзниками могла б змінити хід війни з Росією, а документ допоміг би просуватися на шляху до НАТО.

Про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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