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Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания войны, - ОП

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Приглашение Украины в Североатлантический альянс может стать ключевым фактором для окончания войны.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны", - сказал Ермак.

Ермак также заявил, что вступление в НАТО - это не только желание Украины, а "абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа". Поскольку предыдущая система безопасности в Европе "не работает".

"Мы все это увидели 24 февраля. Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать".

Руководитель ОП также отметил, что главной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

"Мы нуждаемся в гарантиях безопасности на пути к нашему членству в НАТО. Потому что главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня является сильнейшим альянсом в мире. Это признают все. И я уверен, что так будет", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Обратим внимание, что Украина желает получить от НАТО не только политическое решение о вступлении, но и гарантии безопасности.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что в наше время чрезвычайно важно, чтобы Украина имела гарантии безопасности от стран-членов НАТО, которые не могут быть никоим образом заменены членством.

Однако, поскольку НАТО до сих пор не предоставило никаких гарантий безопасности для Украины, отдельные страны решили самостоятельно предложить помощь. Сейчас страны Запада обсуждают вопрос о гарантиях безопасности для Киева. Среди них в частности Франция и США.

В МИД Франции подчеркнули, что страна готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем.

В то же время, западные СМИ сообщают, что страны Запада хотят предложить Украине модель гарантий безопасности вроде той, которую имеет Израиль. Главным гарантом могут стать США.

По словам западных чиновников, такое соглашение между Украиной и ее союзниками могло бы изменить ход войны с Россией, а документ помог бы продвигаться по пути в НАТО.

О том, что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса, читайте в материале РБК-Украина.

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