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Приглашения на НМТ-2025 уже доступны: как узнать время и место тестирования

Среда 07 мая 2025 18:18
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Приглашения на НМТ-2025 уже доступны: как узнать время и место тестирования Фото: НМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 7 мая, зарегистрированные участники основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) могут загрузить приглашения во временные экзаменационные центры (ТЭЦ) через персональный кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В приглашении указаны дата, время и адрес проведения тестирования. Для участников в Украине время указано по киевскому времени, для тех, кто будет проходить НМТ за рубежом - по местному.

Участникам советуют заблаговременно ознакомиться с адресом ТЭЦ и проложить маршрут, ведь опоздание - независимо от причин - не допускается.

Что нужно знать об НМТ-2025

РБК-Украина писало, что основная сессия НМТ продлится с 14 мая до 25 июня, дополнительная - с 14 до 25 июля. Участники будут сдавать четыре предмета: обязательные - украинский язык, математику и историю Украины, а также один на выбор (украинская литература, иностранный язык, биология, физика, химия или география).

Тестирование продлится один день и будет проходить в два блока по 2 часа с 20-минутным перерывом между ними. В случае воздушной тревоги тест приостановят.

Участники, зарегистрированные до 3 апреля, до 7 мая получили приглашения с датой, временем и местом тестирования в своих кабинетах. Результаты будут доступны до 4 июля. В МОН призывают не разглашать детали места проведения НМТ.

Сдать НМТ можно также за рубежом - только в специально определенных центрах, онлайн-формат не предусмотрен. Результаты основной сессии будут доступны до 4 июля, дополнительной - до 30 июля.

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