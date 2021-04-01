Запрос на порядок среди украинцев вырос до максимума с 2017 года

В конце марта 2021 года абсолютное большинство (84%) считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок.

Как отмечают социологи, запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года.

Из сфер безопасности граждан опрошенные лучше всего оценили защиту от чрезвычайных ситуаций (хорошо или удовлетворительно оценили 59%).

Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальную защиту (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47%, безопасность жизни и имущества граждан - 43%, здравоохранение - 40%, защиту прав человека - 39%, экологию - 37%, защиту от эпидемий - 34%. Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40%, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки).

Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26%) и защиты от коррупции (12%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 26-28 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.