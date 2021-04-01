Запит на порядок серед українців зріс до максимуму з 2017 року

Наприкінці березня 2021 року абсолютна більшість (84%) вважають, що в Україні в першу чергу не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок.

Як зазначають соціологи, запит на порядок в динаміці зростає і зараз знаходиться на найвищому рівні, починаючи з 2017 року.

Зі сфер безпеки громадян опитані найкраще оцінили захист від надзвичайних ситуацій (добре або задовільно оцінили 59%).

Щодо краще також оцінили захист від терористичних загроз (48%) та соціальний захист (50%). Безпека на дорогах добре або задовільно оцінили 47%, безпеку життя та майна громадян - 43%, охорона здоров'я - 40%, захист прав людини - 39%, екологію - 37%, захист від епідемій - 34%. Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40%, водночас чверть не змогли дати ніякої оцінки).

Найменш захищеними громадяни вважають себе у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26%) і захисту від корупції (12%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.