ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Отношение украинцев к реформам: только позитивные результаты видят 1% граждан

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 12:47
Отношение украинцев к реформам: только позитивные результаты видят 1% граждан Фото: украинцы негативно относятся к реформам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Половина украинцев (52%) отметили, что они успели почувствовать последствия реформ, но относятся к ним преимущественно негативно. Только 1% граждан видят позитивные последствия реформ.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, доля тех, кто имел только негативный опыт, составляет 28,4%. Как положительные, так и отрицательные результаты почувствовали 23,6% респондентов.

В целом, украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время. Четверти (27,3%) сложно спрогнозировать свои ожидания, тогда как примерно каждый шестой гражданин (16,7%) ожидает, что последствия реформ будут ощутимы за два-три года.

Первыми признаками необратимости реформ по мнению граждан является увеличение достатка их семей (55,6%), положительные темпы роста экономики (49%) и возможность получать качественные услуги от государства (37,2%).

Опрос проводится в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!" (USAID/ENGAGE), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), который реализуется Pact в Украине. Полевой этап проводился компанией Info Sapiens в декабре 2020 - январе 2021 года среди 2040 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в Украине наблюдается невысокий уровень осведомленности граждан о реформах в различных сферах.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество реформы опрос
NEWS
"Красную" зону расширили до 11 регионов
"Красную" зону расширили до 11 регионов
DAILY
Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Марина Лазебная: Мы стареющая нация. Без накопительной пенсии каждый Кабмин будет "латать дыры"