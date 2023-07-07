Запропонували 360-градусний підхід. Глави трьох країн звернулися до НАТО через Білорусь

Так, глави трьох країн звертають увагу на те, що співпраця між Росією та Білоруссю підриває не лише безпеку регіону, а й безпеку євроатлантичного простору. Зокрема, як зазначається у листі, територія та ресурси Білорусі використовуються Росією для ведення жорстокої та незаконної агресивної війни проти України, що свідчить про дедалі тіснішу військову інтеграцію двох країн.

"Останні прояви цього - розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, що загострює ситуацію в контексті війни в Україні і становить пряму загрозу безпеці нашого суспільства. Це ще одне грубе порушення Основоположного акта НАТО - Росія, яке ясно показує, що цей документ втратив чинність" , - йдеться у документі.

Там також зазначається, що переміщення найманців ПВК "Вагнера" та її засновника Євгена Пригожина до Білорусі становитиме загрозу політичній стабільності країни, а також "загрожуватиме потенційною втратою контролю над звичайними та ядерними озброєннями".

"Сьогодні, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, нам потрібна солідарність та єдність, щоб ми могли протистояти всім загрозам за принципом 360-градусного підходу. У тому числі й тим загрозам, які принесли останні події в Білорусі. Ми маємо показати Росії, що ми ці погрози бачимо та розуміємо, і що ми готові вжити всіх можливих заходів для протидії їм", - уточнюється у листі.

Що пропонується?

Лідери трьох країн пропонують кілька кроків, які дозволять врегулювати ситуацію у регіоні. А саме:

перегляд ядерного стримування та його адаптацію до нової реальності;

включення звичайних загроз, що походять від Білорусі, у процес військової адаптації Альянсу;

завчасне розміщення боєприпасів та зброї на східному фланзі Альянсу;

збільшення видатків на оборону понад 2 відсотки ВВП і пов'язання цього процесу з пріоритетами НАТО;

підвищення стійкості союзників до гібридних загроз.

Ситуація у Білорусі

У травні цього року міністри оборони РФ та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Москва планує передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Водночас глава білоруського режиму постійно висловлює суперечливі тези з цього приводу. Буквально тиждень тому Лукашенко заявив, що тактичну ядерну зброю РФ нібито "ніколи не буде використано". Крім того, моніторингова група "Гаюн" заявила, що на території Білорусі можуть перебувати близько 200 найманців "Вагнера".

У зв'язку з цими подіями, наприклад, Польща вирішила направити 500 правоохоронців до свого кордону з Білоруссю через напружену ситуацію, Україна також зайнялася зміцненням північних кордонів.