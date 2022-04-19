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Под запретом 38 товаров: заработал новый пакет санкций Японии против России

Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Новый пакет санкций Японии против России вводит запрет на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции значится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолётов и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK News.

Общая стоимость запрещённой продукции при ввозе в Японию составляла 15 млрд иен или 118 млн долларов. К ввозу запрещены шпон, сосновая древесина и щепа, детали двигателей для кораблей и самолётов, автомобилей и мотоциклов.

Также под запрет попали пиво, водка и другие товары. Однако на товары, по которым контракты были заключены до вступления запрета в силу, импорт будет действовать до 18 июля. Доля запрещённого импорта от общего составляет всего 1,1%.

Интересно, что в то же время в санкционный список не вошёл запрет на импорт рыбы и морепродуктов, доля которых в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии. Запрет на эти виды товаров нанёс бы серьёзный ущерб перерабатывающим предприятиям Японии.

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ЯпонияСанкции против России