Під забороною 38 товарів: запрацював новий пакет санкцій Японії проти Росії

Новий пакет санкцій Японії проти Росії вводить заборону на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден і літаків та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK News .

Загальна вартість забороненої продукції при ввезенні до Японії становила 15 млрд ієн або 118 млн доларів. До ввезення заборонені шпон, соснова деревина і тріска, деталі двигунів для кораблів і літаків, автомобілів і мотоциклів.

Також під заборону потрапили пиво, горілка та інші товари. Однак на товари, за якими контракти були укладені до набрання чинності, імпорт діятиме до 18 липня. Частка забороненого імпорту від загального становить всього 1,1%.

Цікаво, що в той самий час в санкційний список не увійшла заборона на імпорт риби та морепродуктів, частка яких у грошовому еквіваленті становить 8,9% імпорту Японії. Заборона на ці види товарів завдала б серйозної шкоди переробним підприємствам Японії.