Если не запретить вывоз лома, осенью начнут останавливаться меткомбинаты, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета ВР по вопросам экономического развития Людмилы Буймистер.

"Введение моратория на экспорт лома - единственно правильный выход, который позволит спасти украинскую металлургию. Дело в том, что такого дефицита лома, который наблюдается сейчас в отрасли, не прогнозировал никто", - сказала Буймистр.

По ее словам, аномально высокий рост цен на лом стал своеобразным "черным лебедем" для мировой металлургии и из Украины лом в последние несколько месяцев стал вывозиться в значительных объемах. В частности, объем экспорта лома в июле в три раза превысил объем его экспорта за весь прошлый год.

"Сегодня мировая цена на лом составляет 500 долл/т. В мае 2021 года Украина продлила действие экспортной пошлины на лом в размере 58 евро/т, но при такой мировой цене вывозить лом на экспорт все равно выгодно. Уплата пошлины не останавливает ломозаготовителей. За 7 месяцев 2021 года из страны было вывезено 335 тыс. т. лома, это в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года", - добавила Буймистер.

По мнению депутата, власть должна немедленно ввести запрет на экспорт лома, иначе отечественные метпредприятия останутся без сырья, каковым для них является лом, и страна рискует потерять целую отрасль.

"Необходимо остановить форсированный вывоз металлолома из Украины, иначе к середине осени начнутся массовые остановки меткомбинатов. Сделать это нужно "на вчера", поэтому эффективен только такой инструмент как мораторий", - подчеркнула Буймистер.

Кроме того, она напомнила: металлургия - одна из базовых отраслей украинской экономики, и, если меткомбинаты из-за дефицита лома начнут сокращать производство или вовсе останавливаться, это приведет к глубокому экономическому кризису.

"По предварительным оценкам, только до конца 2021 года Украина может потерять 1,5 млрд долл валютной выручки. Это ударит по стабильности курса гривны. За сокращением производства последуют снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Металлургия является одним из основных доноров Пенсионного фонда, поэтому в случае масштабного кризиса в отрасли в стране могут начаться перебои с выплатой пенсий. То есть, в нынешних условиях вопрос запрета экспорта металлолома - вопрос экономической безопасности Украины", - подытожила Буймистер.