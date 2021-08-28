Якщо не заборонити вивезення брухту, восени почнуть зупинятися меткомбінати, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань економічного розвитку Людмили Буймістер.

"Введення мораторію на експорт брухту - єдино правильний вихід, який дозволить врятувати українську металургію. Річ у тому, що такого дефіциту брухту, який спостерігається зараз в галузі, не прогнозував ніхто", - сказала Буймістр.

За її словами, аномально високе зростання цін на брухт стало своєрідним "чорним лебедем" для світової металургії й з України брухт в останні кілька місяців став вивозитися в значних обсягах. Зокрема, обсяг експорту брухту в липні в три рази перевищив обсяг його експорту за весь минулий рік.

"Сьогодні світова ціна на брухт становить 500 дол/т. у травні 2021 року Україна продовжила дію експортного мита на брухт у розмірі 58 євро/т, але при такій світовій ціні вивозити брухт на експорт все одно вигідно. Сплата мита не зупиняє ломозаготівників. За 7 місяців 2021 року з країни було вивезено 335 тис. т. брухту, це у 20 разів більше, ніж за аналогічний період 2020 року", - додала Буймістер.

На думку депутата, влада повинна негайно ввести заборону на експорт брухту, інакше вітчизняні метпідприємства залишаться без сировини, яким для них є брухт, і країна ризикує втратити цілу галузь.

"Необхідно зупинити форсований вивіз металобрухту з України, інакше до середини осені почнуться масові зупинки меткомбінатів. Зробити це потрібно "на вчора", тому ефективний тільки такий інструмент як мораторій", - підкреслила Буймістер.

Крім того, вона нагадала: металургія - одна з базових галузей української економіки, і, якщо меткомбінати через дефіцит брухту почнуть скорочувати виробництво або зовсім зупинятися, це призведе до глибокої економічної кризи.

"За попередніми оцінками, тільки до кінця 2021 року Україна може втратити 1,5 млрд дол валютного виторгу. Це вдарить по стабільності курсу гривні. За скороченням виробництва підуть зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Металургія є одним з основних донорів Пенсійного фонду, тому в разі масштабної кризи в галузі в країні можуть початися перебої з виплатою пенсій. Тобто, в нинішніх умовах питання заборони експорту металобрухту - питання економічної безпеки України", - підсумувала Буймістер.