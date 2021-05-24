Запретит ли Украина полеты над Беларусью: в Кабмине изучают вопрос

"Заседания Кабмина пока никакого нет. Вопрос обсуждается, но что будет решено, пока в процессе", - сказал один из собеседников издания.

Также в правительстве обсуждают, что делать с рейсами беларусской авиакомпании "Белавиа", запрещать ли ее самолетам летать в Украину. Окончательного решения по этому вопросу в Кабмине также нет.

Обновлено от 17:45

Как заявил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пока рано говорить о запрете украинским авиакомпаниям летать над Беларусью и о закрытии украинских аэропортов для "Белавиа".

"Это несколько преждевременный вопрос. Сейчас многие страны заняты разработкой конкретных ответных мер на подобные проявления волюнтаризма со стороны конкретной страны в воздушном пространстве. Однако уже можно говорить о том, что, во-первых, некоторые авиакомпании уже сами приняли решение облетать территорию Беларуси. Рейсы выполняются пусть даже с задержкой, но с соблюдением всех мер безопасности", - отметил Подоляк.

По его словам, ни одна авиакомпания из цивилизованных стран не готова брать на себя риски возможного захвата самолета после того, что случилось.

"Для украинских авиакомпаний это было бы тоже вполне логичным и оправданным решением. Но нужны обязательные консультации на этот счёт на разных уровнях", - подчеркнул Подоляк.

Во-вторых, по его мнению, ответ на такие действия Беларуси не может быть односторонним.

"Нужен скоординированный жесткий ответ от всех цивилизованных стран и от Международной организации гражданской авиации (ІCАО). Если запрет полетов, то запрет полетов. Если другие санкции, то это должно быть обсуждено и обосновано", - добавил он.