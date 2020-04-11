Запрет выходить на улицу носит рекомендательный характер, - МВД

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Министерстве подчеркнули, что комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения

Решение местных властей о временном запрете гражданам выходить из дома в определенное время суток являются рекомендательными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Вчера комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской, Волынской, Черновицкой и Киевской областей приняли решение об ограничении передвижения жителей с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля. Аналогичные меры также ввели в нескольких городах в Херсонской области.

"Это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения", - отметили в Министерстве.

В то же время в МВД напомнили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Напомним, 11 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 308 человек: по состоянию на утро лабораторно подтверждены 2511 случаев заболеваний COVID-19. Умерли 73 украинца.

РБК-Украина следит за тем, какие регионы идут на радикальные шаги в борьбе с коронавирусом.