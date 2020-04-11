ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заборона виходити на вулицю носить рекомендаційний характер, - МВС

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 10:49
Заборона виходити на вулицю носить рекомендаційний характер, - МВС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Міністерстві зазначили, що комендантська година можлива лише за умови введення надзвичайного стану

Рішення місцевої влади про тимчасову заборону громадянам виходити з дому у певний час доби є рекомендаційними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Учора комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Закарпатської, Волинської, Чернівецької та Київської областей ухвалили рішення про обмеження пересування жителів з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня. Аналогічні заходи також впровадили у кількох містах у Херсонській області.

"Це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану", - зазначили у Міністерстві.

Водночас у МВС нагадали, що в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Нагадаємо, 11 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася на 308 людей: станом на ранок лабораторно підтверджено 2511 випадків захворювання COVID-19. Померли 73 українці.

РБК-Україна стежить, які регіони йдуть на радикальні кроки в боротьбі з коронавірусом.

Число заражених коронавірусом у Києві зросло до майже 400 Головний санлікар США прогнозує, що карантин завершиться нескоро
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїникарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся