Запрет не для всех. Как выехать за границу отцу-одиночке

Отец-одиночка

Так, за границу могут выехать мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Для этого нужно свидетельство о рождении ребенка, а также один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери ребенка,

решении суда о лишении матери родительских прав,

решении суда об изъятии ребенка у матери без лишения родительских прав,

решении суда о признании матери без вести пропавшей,

решении суда об объявлении матери умершей.

Многодетная семья

Отметим, выезд за границу открыт и для мужчин, у которых более трех детей до 18 лет. В этом случае подтверждающими документами являются:

свидетельства о рождении детей,

свидетельство о регистрации брака с матерью детей/решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

удостоверение отца многодетной семьи.

Военное положение в Украине

С 24 февраля в Украине действует военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения России. Во время военного положения допускается ограничение прав и свобод граждан. В частности, вводится запрет на свободное передвижение и выезд за границу.

На данный момент в Украине запрещен выезд за границу для военнобязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Кроме того, в Украине объявлена всеобщая мобилизация.