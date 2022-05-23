Запрет не для всех. Как выехать за границу отцу-одиночке

Из-за военного положения в Украине введен запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Вместе с тем, есть исключения, в частности, для отцов-одиночек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, за границу могут выехать мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Для этого нужно свидетельство о рождении ребенка, а также один из следующих документов:
Отметим, выезд за границу открыт и для мужчин, у которых более трех детей до 18 лет. В этом случае подтверждающими документами являются:
С 24 февраля в Украине действует военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения России. Во время военного положения допускается ограничение прав и свобод граждан. В частности, вводится запрет на свободное передвижение и выезд за границу.
На данный момент в Украине запрещен выезд за границу для военнобязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Кроме того, в Украине объявлена всеобщая мобилизация.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, при каких условиях мужчины в Украине могут выехать за границу, несмотря на запрет.