Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин

В Украине введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.

Подробнее о том, кто может выехать из Украины, несмотря на запрет - в материале РБК-Украина ниже.

Напомним, с 24 февраля в Украине действует военное положение, веденное из-за полномасштабного вторжения России. На период действия данного правового режима допускаются ограничения конституционных прав граждан, в частности и на свободу передвижения и выезд за границу.

Как известно, военное положение в Украине будет действовать до 23 августа 2022 года. Однако, это не окончательный срок, в дальнейшем он может быть продлен или же отменен преждевременно.