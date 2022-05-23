Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
В Украине введен запрет для мужчин на выезд за пределы страны. Эти ограничения касаются всех военнообязанных возрастом от 18 до 60 лет, но есть и исключения.
Подробнее о том, кто может выехать из Украины, несмотря на запрет - в материале РБК-Украина ниже.
Кто может выехать за границу
За границу могут выехать следующие категории граждан:
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья со снятнием с военного учета,
- постоянно проживают за границей (с соответствующей отметкой в паспорте),
- соискатели профессионального высшего и высшего образования за рубежом (при наличии подтверждающих документов),
- члены группы по мониторингу условий пребывания детей за пределами Украины,
- лица с инвалидностью, независимо от группы (с соответствующими документами),
- сопровождение лиц с инвалидностью, детей-сирот,
- забронированные на период мобилизации и военное время,
- временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии),
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет,
- многодетный отец или отец одиночка,
- мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и жену, проходящую военную службу,
- работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, СБУ, пограничники, правоохранители (при наличии документов о служебной командировке или предоставлении отпуска),
- лица из состава сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины (выезд на лечение).
Напомним, с 24 февраля в Украине действует военное положение, веденное из-за полномасштабного вторжения России. На период действия данного правового режима допускаются ограничения конституционных прав граждан, в частности и на свободу передвижения и выезд за границу.
Как известно, военное положение в Украине будет действовать до 23 августа 2022 года. Однако, это не окончательный срок, в дальнейшем он может быть продлен или же отменен преждевременно.