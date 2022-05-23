RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заборона не для всіх. Як виїхати за кордон батькові-одинаку

Фото: батьки-одинаки можуть виїжджати за кордон (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Через воєнний стан в Україні введено заборону на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Разом з тим, є винятки, зокрема, для батьків-одинаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Батько-одинак

Так, за кордон можуть виїхати чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для цього потрібно свідоцтво про народження дитини, а також один з наступних документів:

  • свідоцтво про смерть матері дитини,
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав,
  • рішення суду про вилучення дитини у матері без позбавлення батьківських прав,
  • рішення суду про визнання матері безвісти зниклою,
  • рішення суду про оголошення матері померлою.

Багатодітна сім'я

Зазначимо, виїзд за кордон відкритий і для чоловіків, у яких більше трьох дітей до 18 років. У цьому випадку підтверджуючими документами є:

  • свідоцтва про народження дітей,
  • свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей/рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,
  • посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Воєнний стан в Україні

З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через повномасштабне вторгнення Росії. Під час воєнного стану допускається обмеження прав і свобод громадян. Зокрема, вводиться заборона на вільне пересування і виїзд за кордон.

На даний момент в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, в Україні оголошена загальна мобілізація.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, за яких умов чоловіки в Україні можуть виїхати за кордон, незважаючи на заборону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воєнний станВійна в Україні