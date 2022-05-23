Заборона не для всіх. Як виїхати за кордон батькові-одинаку

Батько-одинак

Так, за кордон можуть виїхати чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для цього потрібно свідоцтво про народження дитини, а також один з наступних документів:

свідоцтво про смерть матері дитини,

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав,

рішення суду про вилучення дитини у матері без позбавлення батьківських прав,

рішення суду про визнання матері безвісти зниклою,

рішення суду про оголошення матері померлою.

Багатодітна сім'я

Зазначимо, виїзд за кордон відкритий і для чоловіків, у яких більше трьох дітей до 18 років. У цьому випадку підтверджуючими документами є:

свідоцтва про народження дітей,

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей/рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,

посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Воєнний стан в Україні

З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через повномасштабне вторгнення Росії. Під час воєнного стану допускається обмеження прав і свобод громадян. Зокрема, вводиться заборона на вільне пересування і виїзд за кордон.

На даний момент в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, в Україні оголошена загальна мобілізація.