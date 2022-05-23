Заборона не для всіх. Як виїхати за кордон батькові-одинаку

Через воєнний стан в Україні введено заборону на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Разом з тим, є винятки, зокрема, для батьків-одинаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Так, за кордон можуть виїхати чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для цього потрібно свідоцтво про народження дитини, а також один з наступних документів:
Зазначимо, виїзд за кордон відкритий і для чоловіків, у яких більше трьох дітей до 18 років. У цьому випадку підтверджуючими документами є:
З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через повномасштабне вторгнення Росії. Під час воєнного стану допускається обмеження прав і свобод громадян. Зокрема, вводиться заборона на вільне пересування і виїзд за кордон.
На даний момент в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, в Україні оголошена загальна мобілізація.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, за яких умов чоловіки в Україні можуть виїхати за кордон, незважаючи на заборону.