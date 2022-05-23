ru ua
Пн, 23 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запрет не для всех. Как выехать за границу отцу-одиночке

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 мая 2022 18:01
Запрет не для всех. Как выехать за границу отцу-одиночке Фото: отцы-одиночки могут выезжать за границу (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Из-за военного положения в Украине введен запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Вместе с тем, есть исключения, в частности, для отцов-одиночек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отец-одиночка

Так, за границу могут выехать мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Для этого нужно свидетельство о рождении ребенка, а также один из следующих документов:

  • свидетельство о смерти матери ребенка,
  • решении суда о лишении матери родительских прав,
  • решении суда об изъятии ребенка у матери без лишения родительских прав,
  • решении суда о признании матери без вести пропавшей,
  • решении суда об объявлении матери умершей.

Многодетная семья

Отметим, выезд за границу открыт и для мужчин, у которых более трех детей до 18 лет. В этом случае подтверждающими документами являются:

  • свидетельства о рождении детей,
  • свидетельство о регистрации брака с матерью детей/решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,
  • удостоверение отца многодетной семьи.

Военное положение в Украине

С 24 февраля в Украине действует военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения России. Во время военного положения допускается ограничение прав и свобод граждан. В частности, вводится запрет на свободное передвижение и выезд за границу.

На данный момент в Украине запрещен выезд за границу для военнобязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Кроме того, в Украине объявлена всеобщая мобилизация.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, при каких условиях мужчины в Украине могут выехать за границу, несмотря на запрет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военное положение Война в Украине
NEWS
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
Есть исключения. Кто может выехать за границу, несмотря на запрет для мужчин
DAILY
Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Колыхаев: Херсонцы находятся в состоянии ожидания, мы ждем освобождения