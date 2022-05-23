Запрет не для всех. Как выехать за границу отцу-одиночке
Из-за военного положения в Украине введен запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин. Вместе с тем, есть исключения, в частности, для отцов-одиночек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отец-одиночка
Так, за границу могут выехать мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Для этого нужно свидетельство о рождении ребенка, а также один из следующих документов:
- свидетельство о смерти матери ребенка,
- решении суда о лишении матери родительских прав,
- решении суда об изъятии ребенка у матери без лишения родительских прав,
- решении суда о признании матери без вести пропавшей,
- решении суда об объявлении матери умершей.
Многодетная семья
Отметим, выезд за границу открыт и для мужчин, у которых более трех детей до 18 лет. В этом случае подтверждающими документами являются:
- свидетельства о рождении детей,
- свидетельство о регистрации брака с матерью детей/решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,
- удостоверение отца многодетной семьи.
Военное положение в Украине
С 24 февраля в Украине действует военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения России. Во время военного положения допускается ограничение прав и свобод граждан. В частности, вводится запрет на свободное передвижение и выезд за границу.
На данный момент в Украине запрещен выезд за границу для военнобязанных мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Кроме того, в Украине объявлена всеобщая мобилизация.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, при каких условиях мужчины в Украине могут выехать за границу, несмотря на запрет.