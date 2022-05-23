ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заборона не для всіх. Як виїхати за кордон батькові-одинаку

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 травня 2022 18:01
Заборона не для всіх. Як виїхати за кордон батькові-одинаку Фото: батьки-одинаки можуть виїжджати за кордон (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Через воєнний стан в Україні введено заборону на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків. Разом з тим, є винятки, зокрема, для батьків-одинаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Батько-одинак

Так, за кордон можуть виїхати чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Для цього потрібно свідоцтво про народження дитини, а також один з наступних документів:

  • свідоцтво про смерть матері дитини,
  • рішення суду про позбавлення матері батьківських прав,
  • рішення суду про вилучення дитини у матері без позбавлення батьківських прав,
  • рішення суду про визнання матері безвісти зниклою,
  • рішення суду про оголошення матері померлою.

Багатодітна сім'я

Зазначимо, виїзд за кордон відкритий і для чоловіків, у яких більше трьох дітей до 18 років. У цьому випадку підтверджуючими документами є:

  • свідоцтва про народження дітей,
  • свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей/рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,
  • посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Воєнний стан в Україні

З 24 лютого в Україні діє воєнний стан, введений через повномасштабне вторгнення Росії. Під час воєнного стану допускається обмеження прав і свобод громадян. Зокрема, вводиться заборона на вільне пересування і виїзд за кордон.

На даний момент в Україні заборонений виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, в Україні оголошена загальна мобілізація.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, за яких умов чоловіки в Україні можуть виїхати за кордон, незважаючи на заборону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воєнний стан Війна в Україні
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення