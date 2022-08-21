Запрет на участие сборных РФ и Беларуси в турнирах по хоккею продлили

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решение будет продлеваться от сезона к сезону", - заявил Тардиф.

Также он добавил, что сейчас Международная федерация хоккея продолжает работать над поддержкой хоккеистов в Украине.

Стоит заметить, что России и Беларуси запретили участвовать в международных турнирах по хоккею еще в конце февраля из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.