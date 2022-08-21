UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запрет на участие сборных РФ и Беларуси в турнирах по хоккею продлили

Фото: сборной РФ по хоккею запретили участвовать в турнирах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сборные России и Беларуси по хоккею не будут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Соответствующее решение продлили на весь следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента организации Люка Тардифа, которое приводит журналист Крис Питерс в Twitter.

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решение будет продлеваться от сезона к сезону", - заявил Тардиф.

Также он добавил, что сейчас Международная федерация хоккея продолжает работать над поддержкой хоккеистов в Украине.

Стоит заметить, что России и Беларуси запретили участвовать в международных турнирах по хоккею еще в конце февраля из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьхоккейВойна России против Украины