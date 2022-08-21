Заборону на участь збірних РФ і Білорусі в турнірах з хокею продовжили

"Росія і Білорусь як і раніше не допускаються до змагань в наступному сезоні. Рішення буде продовжуватися від сезону до сезону", - заявив Тардіф.

Також він додав, що зараз Міжнародна федерація хокею продовжує працювати над підтримкою хокеїстів в Україні.

Варто зауважити, що Росії та Білорусі заборонили брати участь у міжнародних турнірах з хокею ще наприкінці лютого через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.