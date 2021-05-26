Заборона російських соцмереж позитивно вплинула на загальну ситуацію, - Кіберполіція
Заборона російських соціальних мереж таких як "ВКонтакте" і "Одноклассники" позитивно вплинула на загальну ситуацію в Україні. Таку практику потрібно продовжувати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Кіберполіції Олександр Гринчак.
За його словами, після блокування користуватися цими соцмережами стало незручно, оскільки щоб до них підключитися, треба "напружитися".
"Але навіщо людині докладати додаткових зусиль, якщо є маса інших доступних соцмереж? Тому ми спостерігаємо відчутний спад відвідуваності російських соцмереж і відтік аудиторії з сервісів, які потрапили в санкційний список. Це позитивно вплинуло на загальну обстановку. Потрібно продовжувати", - зазначив Гринчак.
Нагадаємо, у 2020 році президент України Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні. Але, наприклад, додатки на iOs і Android дозволяють обійти цю заборону і користуватися соціальною мережею "ВКонтакте" без технології VPN. СБУ та МЗС України просили App Store і Google Play зробити ці додатки недоступними для українців.
У той же час експерти вважають, що загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена.