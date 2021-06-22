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Запрет прятать лицо: оккупационная власть Крыма выдает активистам "предостережения"

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Крым, Вторник 22 июня 2021 11:11
Запрет прятать лицо: оккупационная власть Крыма выдает активистам "предостережения" Фото: оккупационная власть Крыма выдает активистам "предостережения" накануне дня крымскотатарского флага (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Оккупационные власти в аннексированном Крыму снова практикуют вручение крымскотатарским активистам так называемых "предостережений о недопустимости нарушения закона". В них прописан запрет прятать лицо.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Накануне дня крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня, активистам на оккупированном полуострове стали вручать "предостережения", - отмечают правозащитники.

Указано, что "предостережение о недопустимости нарушения закона" вручили крымскотатарскому активисту Заиру Смедляева. Правозащитники отмечают, что их стали получать активисты в разных районах оккупированного полуострова.

В "предостережении", подписанном заместителем начальника "полиции МВД РФ по Красногвардейскому району", указано, что на территории Крыма "планируется проведение несогласованного митинга".

Подчеркивается, что участникам акции "запрещается прятать свое лицо, иметь при себе оружие, не допускается нарушение общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности".

В документе также указаны восемь статей, по которым активистов могут привлечь к ответственности:

  • за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
  • их проведение без подачи уведомления,
  • пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики,
  • незаконное обращение с оружием,
  • публичные призывы к экстремистской деятельности и нарушению территориальной целостности РФ.

День крымскотатарского флага ежегодно отмечается 26 июня. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня 1991 года в Симферополе.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 21 июня начала летнюю сессию. На повестке дня новой сессии - резолюция о правах крымских татар в оккупированном Крыму.

Как писало РБК-Украина, Верховной раде рекомендуют принять в целом законопроект №5506 президента Владимира Зеленского о коренных народах.

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