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Заборона ховати обличчя: окупаційна влада Криму видає активістам "застереження"

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Крим, Вівторок 22 червня 2021 11:11
Заборона ховати обличчя: окупаційна влада Криму видає активістам "застереження" Фото: окупаційна влада Криму видає активістам "застереження" напередодні дня кримськотатарського прапору (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Окупаційна влада в анексованому Криму знову практикує вручення кримськотатарським активістам так званих "застережень про неприпустимість порушення закону". У них прописана заборона ховати обличчя.

Про це інформує Кримська правозахисна група.

"Напередодні дня кримськотатарського прапора, який відзначається 26 червня, активістам на окупованому півострові стали вручати "застереження", - зазначають правозахисники.

Вказано, що "застереження про неприпустимість порушення закону" вручили кримськотатарському активісту Заїру Смедляєву. Правозахисники зазначають, що їх стали отримувати активісти в різних районах окупованого півострова.

У "застереженні", підписаному заступником начальника "поліції МВС РФ по Красногвардійському району", вказано, що на території Криму "планується проведення неузгодженого мітингу".

Підкреслюється, що учасникам акції "забороняється ховати своє обличчя, мати при собі зброю, не допускається порушення громадського порядку і здійснення екстремістської діяльності".

У документі також вказані вісім статей, за якими активістів можуть притягнути до відповідальності:

  • за порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу,
  • їх проведення без подачі повідомлення,
  • пропаганду або публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки,
  • незаконне поводження зі зброєю,
  • публічні заклики до екстремістської діяльності і порушення територіальної цілісності РФ.

День кримськотатарського прапора щороку відзначається 26 червня. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня 1991 року в Сімферополі.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 21 червня розпочала літню сесію. На порядку денному нової сесії - резолюція щодо прав кримських татар в окупованому Криму.

Як писало РБК-Україна, Верховній раді рекомендують схвалити в цілому законопроект №5506 президента Володимира Зеленського про корінні народи.

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