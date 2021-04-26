Запрет продажи лекарств детям: комитет ВР просит рассмотреть закон на внеочередном заседании

В Украине могут запретить продажу лекарств детям. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит рассмотреть соответствующий законопроект №5122 на внеочередном заседании парламента.
Он подчеркнул, что с начала года правоохранители фиксируют значительное увеличение количества попыток детских самоубийств. В течение прошлого года было 123 случая, с января по март нынешнего - уже 101.
Кроме того, по статистике ВОЗ, при попытках покончить с собой в 60% случаев подростки выбирают таблетки. Это наиболее доступный для детей способ причинить себе вред.
"Призываю коллег включить законопроект №5122 в повестку дня одного из ближайших внеочередных заседаний. Этот вопрос нужно рассмотреть срочно", - подчеркнул парламентарий.
Напомним, в начале марта комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал ВР запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.
Как писало РБК-Украина, ранее в лицее Боярки две семиклассницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы наглотались таблеток, в результате чего одна из них скончалась.
Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев связан с передозировкой лекарствами.