Заборона продажу ліків дітям: комітет ВР просить розглянути закон на позачерговому засіданні

В Україні можуть заборонити продаж ліків дітям. Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації просить розглянути відповідний законопроект №5122 на позачерговому засіданні парламенту.
Він підкреслив, що з початку року правоохоронці фіксують значне збільшення кількості спроб дитячих самогубств. Упродовж минулого року було 123 випадки, з січня по березень нинішнього - вже 101.
Крім того, за статистикою ВООЗ, при спробах вкоротити собі віку у 60% випадків підлітки обирають пігулки. Це найбільш доступний для дітей спосіб заподіяти собі шкоди.
"Закликаю колег включити законопроект №5122 до порядку денного одного з найближчих позачергових засідань. Це питання потрібно розглянути терміново", - підкреслив парламентар.
Нагадаємо, на початку березня комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував ВР заборонити в Україні продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам.
Як писало РБК-Україна, раніше в ліцеї Боярки двоє семикласниць отруїлися медпрепаратом "Дротаверин". Школярки наковталися пігулок, у результаті чого одна з них померла.
Крім того, два випадки отруєння зафіксували в Умані. Один з випадків пов'язаний з передозуванням ліками.