Запрет продажи алкоголя: кто имеет право вводить во время военного положения

"Так, для обеспечения общественной безопасности и порядка, издается приказ военного командования вместе с военной администрацией (в случае ее образования), которым определяются время введения и срок действия такого запрета в пределах территории, на которой вводится военное положение", - говорится в разъяснении.

Такой приказ доводится до исполнения органам местного самоуправления, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, МВД, Минэкологии, Национальной полиции, ГНС.

В то же время, обеспечивается немедленное информирование о введении такого запрета, в частности через средства массовой информации, субъектов хозяйствования и населения на соответствующей территории.

Как отмечается в сообщении, правительством утвержден Порядок запрета торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в условиях правового режима военного состояния в Украине или отдельных ее местностях (постановление Кабинета министров Украины от 29.12.2021 № 1457).

Напомним, Верховная рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения до 25 мая.