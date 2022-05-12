Заборона продажу алкоголю: хто має право запроваджувати під час воєнного стану

"Так, для забезпечення громадської безпеки і порядку видається наказ військового командування разом з військовою адміністрацією (у разі її утворення), яким визначаються час введення та строк дії такої заборони в межах території, на якій вводиться воєнний стан", - йдеться в роз'ясненні.

Такий наказ доводиться до виконання органам місцевого самоврядування, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, МВС, Міндовкіллю, Національній поліції, ДПС.

Водночас, забезпечується негайне інформування про запровадження такої заборони, зокрема через засоби масової інформації, суб’єктів господарювання та населення на відповідній території.

Як зазначається в повідомленні, урядом затверджено Порядок заборони торгівлі зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях (постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2021 № 1457).

Нагадаємо, Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану до 25 травня.