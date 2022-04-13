UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запрет на покупку палладия в России вызвал рост цен на стоматологические услуги в Японии

Палладий (Фото: mmsteelclub.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство здравоохранения Японии повысит установленные государством выплаты за стоматологические услуги, связанные с пломбами, содержащими палладий, из-за резкого роста цен на этот металл. Подорожание сырья связано с запретом на импорт палладия из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В Японии пломбы, содержащие палладий и другие металлы, покрываются государственной системой медицинского страхования, а вознаграждение стоматологов за лечение с их использованием пересматривается четыре раза в год — в январе, апреле, июле и октябре — в связи с колебаниями рыночных цен на используемые материалы.

В качестве экстренной меры министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения решило повысить стоимость лечения после того, как рыночная цена на палладий резко выросла из-за проблем с поставками.

По состоянию на март установленная государством цена 30 граммов серебряных пломбировочных материалов составляла 88 530 иен (700 долларов США). По словам источников, к середине апреля цена на пломбировочные материалы выросла до 120 000 иен (960 долларов).

В 2021 году 34,5% импорта палладия в Японию приходилось на Россию, уступая только ЮАР (48,8%). Помимо зубных пломб, палладий также в больших количествах используется в автомобильных катализаторах.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония