В Японії пломби, що містять Паладій та інші метали, покриваються державною системою медичного страхування, а винагорода стоматологів за лікування з їх використанням переглядається чотири рази на рік — у січні, квітні, липні та жовтні — у зв'язку з коливаннями ринкових цін на використовувані матеріали.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення вирішило підвищити вартість лікування після того, як ринкова ціна на паладій різко зросла через проблеми з поставками.

Станом на березень встановлена державою Ціна 30 грамів срібних пломбувальних матеріалів становила 88 530 ієн (700 доларів США). За словами джерел, до середини квітня ціна на пломбувальні матеріали зросла до 120 000 ієн (960 доларів).

У 2021 році 34,5% імпорту паладію в Японію припадало на Росію, поступаючись тільки ПАР (48,8%). Крім зубних пломб, Паладій також у великих кількостях використовується в автомобільних каталізаторах.