ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запрет на покупку палладия в России вызвал рост цен на стоматологические услуги в Японии

Новина українською →
Токио, Среда 13 апреля 2022 06:45
Запрет на покупку палладия в России вызвал рост цен на стоматологические услуги в Японии Палладий (Фото: mmsteelclub.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство здравоохранения Японии повысит установленные государством выплаты за стоматологические услуги, связанные с пломбами, содержащими палладий, из-за резкого роста цен на этот металл. Подорожание сырья связано с запретом на импорт палладия из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В Японии пломбы, содержащие палладий и другие металлы, покрываются государственной системой медицинского страхования, а вознаграждение стоматологов за лечение с их использованием пересматривается четыре раза в год — в январе, апреле, июле и октябре — в связи с колебаниями рыночных цен на используемые материалы.

В качестве экстренной меры министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения решило повысить стоимость лечения после того, как рыночная цена на палладий резко выросла из-за проблем с поставками.

По состоянию на март установленная государством цена 30 граммов серебряных пломбировочных материалов составляла 88 530 иен (700 долларов США). По словам источников, к середине апреля цена на пломбировочные материалы выросла до 120 000 иен (960 долларов).

В 2021 году 34,5% импорта палладия в Японию приходилось на Россию, уступая только ЮАР (48,8%). Помимо зубных пломб, палладий также в больших количествах используется в автомобильных катализаторах.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру