Запрет на покупку палладия в России вызвал рост цен на стоматологические услуги в Японии

Министерство здравоохранения Японии повысит установленные государством выплаты за стоматологические услуги, связанные с пломбами, содержащими палладий, из-за резкого роста цен на этот металл. Подорожание сырья связано с запретом на импорт палладия из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

В Японии пломбы, содержащие палладий и другие металлы, покрываются государственной системой медицинского страхования, а вознаграждение стоматологов за лечение с их использованием пересматривается четыре раза в год — в январе, апреле, июле и октябре — в связи с колебаниями рыночных цен на используемые материалы.

В качестве экстренной меры министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения решило повысить стоимость лечения после того, как рыночная цена на палладий резко выросла из-за проблем с поставками.

По состоянию на март установленная государством цена 30 граммов серебряных пломбировочных материалов составляла 88 530 иен (700 долларов США). По словам источников, к середине апреля цена на пломбировочные материалы выросла до 120 000 иен (960 долларов).

В 2021 году 34,5% импорта палладия в Японию приходилось на Россию, уступая только ЮАР (48,8%). Помимо зубных пломб, палладий также в больших количествах используется в автомобильных катализаторах.