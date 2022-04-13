ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заборона на покупку паладію в Росії викликала зростання цін на стоматологічні послуги в Японії

Новость на русском →
Токіо, Середа 13 квітня 2022 06:45
Заборона на покупку паладію в Росії викликала зростання цін на стоматологічні послуги в Японії Паладій (Фото: mmsteelclub.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство охорони Здоров'я Японії підвищить встановлені державою виплати за Стоматологічні послуги, пов'язані з пломбами, що містять Паладій, через різке зростання цін на цей метал. Подорожчання сировини пов'язане із забороною на імпорт паладію з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

В Японії пломби, що містять Паладій та інші метали, покриваються державною системою медичного страхування, а винагорода стоматологів за лікування з їх використанням переглядається чотири рази на рік — у січні, квітні, липні та жовтні — у зв'язку з коливаннями ринкових цін на використовувані матеріали.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення вирішило підвищити вартість лікування після того, як ринкова ціна на паладій різко зросла через проблеми з поставками.

Станом на березень встановлена державою Ціна 30 грамів срібних пломбувальних матеріалів становила 88 530 ієн (700 доларів США). За словами джерел, до середини квітня ціна на пломбувальні матеріали зросла до 120 000 ієн (960 доларів).

У 2021 році 34,5% імпорту паладію в Японію припадало на Росію, поступаючись тільки ПАР (48,8%). Крім зубних пломб, Паладій також у великих кількостях використовується в автомобільних каталізаторах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові