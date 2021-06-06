В Минэкологии объяснили, когда пластиковые пакеты уберут из магазинов

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты.

"Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз. Это все влияние приводит к тому, что мы с вами, скажем так, потребляем с пищей пять микрограммов пластика в неделю", - отметил замглавы Минэкологии.

Так, с марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. В качестве исключения их будут использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Не запрещены и плотные пакеты, которые можно использовать несколько раз.

В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливают из крахмала или целлюлозы.

"На сегодня их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться", - сказал чиновник.

По его словам, с каждым днем ​​себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, так как будет появляться определенная конкуренция на рынке.

Когда запрет вступит в силу, украинцев не будут штрафовать за использование пластиковых пакетов - наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф - от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3400 до 8500 грн.