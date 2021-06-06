В Минэкологии объяснили, когда пластиковые пакеты уберут из магазинов
В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
"Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз. Это все влияние приводит к тому, что мы с вами, скажем так, потребляем с пищей пять микрограммов пластика в неделю", - отметил замглавы Минэкологии.
Так, с марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. В качестве исключения их будут использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Не запрещены и плотные пакеты, которые можно использовать несколько раз.
В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливают из крахмала или целлюлозы.
"На сегодня их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться", - сказал чиновник.
По его словам, с каждым днем себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, так как будет появляться определенная конкуренция на рынке.
Когда запрет вступит в силу, украинцев не будут штрафовать за использование пластиковых пакетов - наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф - от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3400 до 8500 грн.
Напомним, в Украине уменьшат использование пластика. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 2051-1, согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.
Как писало РБК-Украина, 3 ноября парламент отправил на повторное второе чтение этот проект.
Так, за основу документ приняли осенью прошлого года.