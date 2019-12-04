Запрет импорта из РФ и регулирование цен: решение Рады в энергетике

Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает возможность регулирования цен на рынке электроэнергии, а также вводит запрет на импорт из Российской Федерации. РБК-Украина разбиралось, что изменится с принятием данного закона.

Закон должен урегулировать механизм выполнения спецобязательств по покупке электроэнергии по "зеленому" тарифу, а также не допустить неконтролируемого роста цен и обеспечить поставки тепла в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ на новом рынке электроэнергии.

Запрет на импорт из России

Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом при угрозе чрезвычайной ситуации в энергетической системе Украины правительство сможет отменять данный запрет.

Аукционы о распределении пропускной способности смогут отменить

Также закон дает право регулятору аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020 год в части связей между Украиной и странами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. При этом деньги, которые уплачены за пропускную способность, будут возвращены.

НКРЭКУ сможет устанавливать предельные цены

При большом колебании цен на рынке на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке НКРЭКУ будет временно ограничивать цену на электроэнергию для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен будет минимально влиять на рыночные, а целесообразность установки и уровень предельных цен будет пересматриваться не реже одного раза в полгода.