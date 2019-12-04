Запрет импорта из РФ и регулирование цен: решение Рады в энергетике

Импорт электроэнергии из России запретили спустя месяц после скандальной правки
Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает возможность регулирования цен на рынке электроэнергии, а также вводит запрет на импорт из Российской Федерации. РБК-Украина разбиралось, что изменится с принятием данного закона.
Закон должен урегулировать механизм выполнения спецобязательств по покупке электроэнергии по "зеленому" тарифу, а также не допустить неконтролируемого роста цен и обеспечить поставки тепла в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ на новом рынке электроэнергии.
Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. При этом при угрозе чрезвычайной ситуации в энергетической системе Украины правительство сможет отменять данный запрет.
Также закон дает право регулятору аннулировать результаты годового аукциона по распределению пропускной способности на 2020 год в части связей между Украиной и странами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. При этом деньги, которые уплачены за пропускную способность, будут возвращены.
При большом колебании цен на рынке на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке НКРЭКУ будет временно ограничивать цену на электроэнергию для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен будет минимально влиять на рыночные, а целесообразность установки и уровень предельных цен будет пересматриваться не реже одного раза в полгода.